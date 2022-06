10 Idee per un Ingresso Unico

L'ingresso è uno degli ambienti della casa spesso trascurati. Ma è uno spazio molto più importante che solalmente per appendere cappotti e giubbotti. Rappresenta il primo impatto con la casa e se si tratta di uno spazio accogliente, confortevole e ricco di calore, aiuterà a determinare l'atmosfera della casa in generale. Come vedremo per rendere l'ingresso confortevole a volte bastano piccoli accorgimenti, come la disposizione di un quadro, di fiori, la presenza di un comodo pouf di appoggio, la scelta dei colori e dell'illuminazione. E allora vediamo i 10 esempi che abbiamo scelto per voi, frutto del lavoro di esperti architetti e interior designer, che potranno ispirarvi soluzioni da portare nell'ingresso della vostra casa. Seguiteci.