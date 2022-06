12 Camere Matrimoniali per 12 Segni Zodiacali

Gli Arieti sono molto in contatto con il loro bambino interiore e questo tratto va trasferito nella loro camera da letto ideale; sono giocosi, vibranti, energetici e non si tirano indietro quando si tratta di rischiare. Il loro pianeta dominante è Marte e il suo colore preferito è il rosso. Anche se non è raccomandato per uno spazio che deve essere rilassante, l’ Ariete troverà il modo per incorporare colori vivaci e idee non convenzionali nelle sua camera da letto.