Progettato per durare: ecco lo Slow Design

Lavorare velocemente, mangiare rapidamente e pensare come un computer. La società moderna sta accelerando in modo pericoloso, forse verso un muro. Come reazione nei confronti di questo modo di vivere nasce il concetto di Slow design, preceduto anche da altri aspetti che ruotano intorno al concetto del vivere, come Slow Food o Cittàslow, tutti modi d'intendere la vita in radicale opposizione a questa modernità fatta di quantità e poca qualità. Il Movimento Slow propone un vero e proprio cambiamento culturale, un passo più lento e consapevole nella vita di tutti i giorni,

Lo Slow Design è un'alternativa al consumismo che è favorevole ad un futuro più verde e più sostenibile. Alastair Fuad-Luke è stato il primo coniare il termine e ad invitare le persone a spingere il tasto pausa , per soffermarsi su uno sviluppo bilanciato, sulle esigenze socio-culturali, ambientali e individuali.

Lo studio Susanna Cots Interior Design si trova all'interno di questa corrente di progettisti. Il colori chiari dei loro lavori servono per un ordine, un comfort visivo ed un equilibrio tra persone e design.