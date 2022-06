Il pragmatismo inglese. Andiamo a Wimbledon

Ci allontaniamo dal centro nevralgico di Londra, per andare nella periferia sud-occidentale della città. Ad una decina di chilometri dal centro si trova questa bellissima abitazione dalla duplice anima, nel cuore di Wimbledon. L'esperto Homify Gregory Phillips e il suo team hanno creato una casa dall'aspetto estremante moderno, in una doppia veste. Il progetto ha compreso non solo la ristrutturazione dell'edificio preesistente, ma anche la costruzione di un nuovo ambiente retrostante in stile moderno, con il giardino, ed in più c'è stato anche un attento lavoro d'interior design. Tutto questo lavoro ha dato la possibilità di creare qualcosa con un volto completamente nuovo, ampliando lo spazio abitativo del palazzo signorile. L'obiettivo era proprio quello di creare un'estensione funzionale per la casa senza compromettere il passaggio tra interno ed esterno.