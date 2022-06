Il meglio delle nostre cucine in 10 progetti

In stile scandinavo o ultra moderna, in legno e pietra o acciaio e piastrelle decorative, compatta o con isola protagonista: la cucina è il fulcro dell'attività quotidiana domestica e come tale diventa parte viva della casa. I prossimi 10 progetti vi sapranno ispirare, portandovi spunti succulenti tutti da copiare. Pronti a sfogliare questo libro delle idee?