15 Idee per un Soggiorno Piccolo ma Bello

Ci sono volte in cui anche un piccolo salotto può competere con stanze ampie e spaziose. Oggigiorno gli open-space sono una tendenza molto diffusa e consentono di avere diverse funzioni in una stessa stanza, sfruttando lo spazio a vostro vantaggio. Un divano a L, come quello scelto per questo progetto è l'ideale per separare gli spazi senza saturarli.