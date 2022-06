Una casa completamente chiusa che nasconde un mondo

L'impresa edile MODULAR HOME ha realizzato questa casa unifamiliare a Madrid, per una famiglia con bambini, in cui non manca proprio nulla, c'è anche un fantastico giardino con piscina! Gli spazi sono ampi e lo stile è moderno. I volumi semplici e le geometrie forti danno un grande carattere a questa villa strepitosa. I tempi di realizzazione sono stati rapidi, grazie al fatto che molti elementi erano in cemento prefabbricato. Andiamo a visitare insieme questa villa da sogno!