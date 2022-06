La cucina rustico-moderna che stavi aspettando!

È impossibile non innamorarsi di questa cucina già dal primo sguardo! L'ambiente di per sé è unico e costituisce la cornice perfetta in cui inserire un capolavoro di artigianato come questo. Il soffitto con le travi a vista è meraviglioso e la scelta di dipingerle di bianco è ottima, vista l'abbondante presenza di legno al naturale.