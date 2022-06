Casa piccola + budget ristretto? Si può fare!

Se volete cambiare colore alle pareti della vostra casa e non sapete quale tonalità scegliere, puntate ad occhi chiusi sul bianco, non sbaglierete mai! Non pensate allo sporco, né alle altre 1000 problematiche che vi vengono in mente pensando al bianco. Questa scelta vi tornerà utile ad esempio qualora vogliate cambiare gli arredi. Le pareti bianche infatti, si adatteranno come un guanto a qualsiasi cambiamento voi decidiate di fare! Guardate come ha trasformato questa zona giorno!