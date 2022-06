Casette prefabbricate: micromondi di design

Tra le classiche casette prefabbricate da giardino, Dekalux si distingue per la calda sfumatura del legno e per il suo aspetto rustico. Di dimensioni 2x2 metri, è perfetta come deposito per gli attrezzi, o per stiparvi sedie e tavolini quando scende l'inverno. Le casette prefabbricate Dekalux hanno un'altezza tra i 205 e i 235 centimetri, sono pavimentate con un pavimento in perline e dispongono di una romantica porta in legno e vetro.