2 bagni ristrutturati dal carattere moderno e deciso

Ma se il primo bagno aveva come tema il tanto caro Bud Spencer, il secondo non poteva essere da meno, e se l’atmosfera è dark non si poteva che chiamare in causa il temibile Dart Fener, personaggio della saga di Guerre Stellari. Esplicativo in tal senso è lo zainetto apposto sul WC con su stampato il profilo del personaggio, mentre per completezza di contenuti, sul piano del lavabo è stato sistemato un altro personaggio della saga. Bellissimo il dettaglio della rubinetteria, sintomo di una certa ricercatezza dei materiali e delle rifiniture.

Il nome di questo bagno? Dark water, ovviamente!