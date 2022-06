Casa Davvero Pulita? Allora Buttate Via Questa Cose Ora

In cucina è necessaria una pulizia frequente e accurata. Questo ambiente viene utilizzato tutti i giorni e quando si cucina si sporca sempre qualcosa. Per le pulizie si utilizzano spugne o asciugamani ma, con il passare del tempo, questi invecchiano e rimangono sempre un po’ sporchi. Così iniziate buttando via quelli vecchi. Le spugne sono ricettacoli di germi e batteri e potete iniziare da qui. Per quanto riguarda invece asciugamani o panni in microfibra può bastare un bel bucato per poi poterli riutilizzare.