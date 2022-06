6 ispirazioni per realizzare una cucina con costi contenuti

Ci affascina l’idea di arredare la cucina con una grande isola centrale, come vediamo in questa proposta, ma siamo scoraggiati dai costi? Proviamo a crearla utilizzando come base dei semplici scaffali, a giorno o con ante e cassetti a seconda delle nostre diverse esigenze: scegliamoli della stessa altezza (circa 90 cm) e accostiamoli tra loro per formare il blocco isola. Procuriamoci poi in un centro specializzato in materiale per il bricolage un grande piano in laminato (o legno trattato) delle dimensioni della nostra nuova isola e fissiamolo alla base superiore degli scaffali utilizzando colla per legno e tasselli in legno lunghi circa 6 cm per ancorare le due parti.

Se siamo particolarmente portati per i lavori manuali, potremmo addirittura pensare di incassare negli scaffali il piano cottura o il forno: in questo caso sarà però necessario verificare prima con un idraulico e un elettricista la giusta posizione degli allacci di gas e corrente.