Dalla più semplice alla più completa, pavimentata e arredata, la pergola in legno è in grado di arricchire con la sua sola presenza l'intera casa, rendendo il giardino, o semplicemente lo spazio outdoor disponibile, un vero plus da sfruttare. Addossata o autonoma, costituisce infatti un valore aggiunto notevole, in cui trascorrere il tempo libero in compagnia. Vediamo allora 8 fantastiche pergole in legno che puntano ciascuna su caratteristiche diverse per ottenere lo stesso effetto wow e garantire comfort e relax.