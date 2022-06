Un trend intramontabile: le cucine in arte povera

Per dare l'impressione di essere una vera cucina in arte povera, non può mancare la muratura, che in questo caso è finta. Questo dettaglio è caratteristico e peculiare in molti ambienti rustici e country. In questa cucina vediamo le antine e i mobili pensili in legno scuro, con alcuni profili e la cappa in muratura, dipinta di un bel color pesca. Le piastrelle rivestono non solo la parete, ma anche il piano che si estende formando una piccola penisola su cui appoggia il forno. Vedi altre cucine qui.