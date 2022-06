Una Ristrutturazione Elegante e Sobria da Copiare in 150 mq

Come avrete potuto capire dal titolo di questo libro delle idee, la meta del viaggio virtuale che stiamo per intraprendere questa volta non è italiana, bensì svizzera. Ci troviamo infatti a Ginevra, in una villetta unifamiliare di ben 150 mq che appartiene da sempre alla stessa famiglia, ma che aveva bisogno di un piccolo ritocchino che la svecchiasse e la valorizzasse. La proprietaria, una professionista ormai vicina alla pensione, acquistò la villa ben 35 anni fa direttamente dal costruttore, ed è entro queste mura che ha cresciuto i suoi figli e ha trascorso gli anni più belli della sua vita. Si può ben capire, dunque, quanto la donna sia affezionata a questi ambienti! Tanto da non volerli lasciare, bensì da trasferirci anche il suo studio professionale! Il rinnovo, opera dell’architetto italiano Sandra Marchesi, ha rimodernato gli spazi, svecchiato gli animi e donato alla villa nuova vita e un valore maggiore.