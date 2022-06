7 Cucine Piccole, Moderne e Deliziose

Temiamo che con una cucina piccola dovremmo rassegnarci a colori tenui e arredi sobri? Stiamo tranquilli, con qualche piccolo stratagemma potremmo concederci il lusso di una moderna cucina allegra e colorata anche se concentrata in pochi metri quadrati. Come in questo esempio proposto dallo STUDIO CARUSO, caratterizzato da mobili rosso brillante. L'importante sarà puntare su elementi poco ingombranti – come per esempio il frigorifero in formato small – che non occupino eccessivamente il campo visivo.