Hanno Trasformato Questo Vecchio Rudere in una Casa Moderna

Nella vita niente ha senso se non si tiene conto della sua storia. Il presente non sarebbe tale se non avesse alle spalle un passato, ed è solo grazie al divenire del passato in presente che si genera il futuro. Questo avviene nella tecnologia, nelle scienze, nei rapporti sociali e anche in architettura. Molte delle più belle realizzazioni, infatti, sono quelle che mescolano passato e presente, fino a creare un magico connubio dal quale scaturiscono sensazioni uniche nel loro genere. Si tratta di quei progetti ricchi di personalità e grinta, che scuotono la comune idea di “casa moderna” che molti di noi hanno in testa, reinventandone i canoni.

In questo libro delle idee vi mostreremo, appunto, la ristrutturazione di quello che ormai appariva solo come un vecchio rudere, ma che invece nascondeva un potenziale enorme.