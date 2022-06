Una casa in simbiosi con la natura circostante

La villa è su due piani ed ha balconi in legno. La pergola è formata da una rete, mentre le piante del gelsomino hanno un ruolo importante per quando riguarda la regolazione della temperatura interna della villa. La vegetazione infatti si pone come schermo alla luce del sole, soprattutto per quanto riguarda i piani bassi. Questo influenza molto le temperature, rendendo non necessari condizionatori o altri sistemi di raffreddamento.