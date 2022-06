Scatole per biancheria: l'ordine è servito!

Quante volte vi siete ritrovati con calzini spaiati perché uno si era perso tra i meandri dell' armadio? E quante volte avete cercato inutilmente la vostra biancheria intima nelle profondità dei cassetti? Si sa, gli indumenti poco ingombranti, quali biancheria intima, non hanno vita facile se vengono lasciati liberi di vagare in cassettiere o guardaroba e prima o poi finiranno col perdersi! Per evitare logoranti cacce al tesoro, arrivano in vostro soccorso le utili scatole per biancheria! Da posizionare nell'armadio o nei cassetti del comò, sono ottime per mantenere tutto in ordine e a portata di mano.Ce ne sono di diverse forme e materiali, rettangolari o ovali, in cartone, plastica oppure tessuto. Utilissime anche quelle da riporre in bagno per raccogliere la biancheria da lavare, in genere sono più grandi e capienti delle scatole per la biancheria pulita, e quasi sempre, per maggior igiene, vengono realizzate in plastica, materiale più semplice da detergere.