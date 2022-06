10 affascinanti pannelli decorativi per interni!

Di varia natura, composti in vari materiale e dalle mille variabili di utilizzo, i pannelli decorativi per interni rappresentano la risposta a diverse questioni riguardanti gli spazi di case e appartamenti. Sono molteplici le varianti tra cui scegliere e le collocazioni che possono avere: indubbiamente come sezione separatoria tra un ambiente e l'altro all'interno di un open space, oppure come parte integrante di una parete semplice, e ancora, per completare un piccolo corner lasciato spoglio o come sfondo di una parete attrezzata. Personalizzare la propria cucina con un pannello decorativo per interni in pietra o gres porcellanato effetto brick, non sarà mai stato più semplice, mentre rifinire la parete della camera da letto con un pannello artistico, in carta da parati, dipinto o dalla lavorazione design, sarà un'ottima soluzione.

A mostrarci varie declinazioni adatte ad ogni spazio, sono proprio i seguenti progetti, tutti differenti, e dal tocco in più.