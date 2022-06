Il parquet teak: rivoluzione elegante e funzionale!

Per finire, vi mostriamo un particolare del progetto di ristrutturazione di un attico a Brescia, realizzato dallo Studio architettura Carlo Ceresoli: la terrazza panoramica. La scelta del rivestimento è ricaduta, anche questa volta, su uno splendido parquet in teak non verniciato. Il parquet è formato da lunghe doghe di colore chiaro posizionate verticalmente, il colore tenue e delicato è perfetto per creare un ambiente distensivo in cui potersi rilassare prendendo il sole oppure facendo un bagno nella piccola piscina, rivestita anch'essa con doghe in teak.

Oltre al parquet in teak ne esistono, come sapete, molti altri. Qui potrete trovare diversi esempi di parquet in rovere: Le caratteristiche del parquet in rovere, buona ispirazione!