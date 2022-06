8 spazi esterni che vi faranno innamorare

Anche se disponiamo solo di un terrazzino di dimensioni ridotte, basteranno poche e semplici mosse per trasformarlo in un piccolo e suggestivo salotto in fiore. Per esempio, potremmo rivestire le pareti con pannelli in legno a cui appendere vasi di fiori e piante rampicanti. E per mantenerlo bello tutto l'anno, potremmo puntare sui sempreverdi o su altre varietà perenni come la salvia, il rosmarino, la menta e altre piante aromatiche, ideali per creare una profumata atmosfera di ispirazione floreale.