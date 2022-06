Fai da te legno: 10 idee per principianti e per professionisti

Quello proposto da Lascia la Scia non è propriamente un esempio di realizzazione fai da te in legno, ma è un inno all'ecosostenibilità. Pocket Farm è una rivisitazione della fattoria tradizionale che, in scala ridotta, può essere perfettamente collocata in giardini come su di un terrazzo o di un balcone. Realizzata in Green Biz, altri non è che un sistema di moduli assemblabili e componibili, da adibire ad orto, pollaio o cantinetta per la conservazione di alimenti. Prendete spunto da questa realizzazione, e trasformatela in un orto fai da te in legno. Basta utilizzare le vecchie cassette per la frutta!