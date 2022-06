Il recupero di un sottotetto speciale!

Non è detto che lo spazio sopraelevato debba essere utilizzato necessariamente come letto, è perfetto anche come area realx, in cui isolarsi da tutto, rilassarsi, magari godersi un bel libro.

L'ambiente è estremamente luminoso, la prima cosa che è stata fatta in questa stanza, infatti, è stata imbiancare le pareti e il soffitto. In questo modo già il look è cambiato notevolmente. Il parquet a terra, perfetto in abbinamento all'elemento centrale, riscalda l'atmosfera.