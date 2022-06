Una mansarda ristrutturata ad hoc!

Quando fu chiaro che le riparazioni al tetto erano armai inevitabili, i proprietari della casa che stiamo per mostrarvi non ebbero dubbi: non ci sarebbe stata occasione migliore per cambiare completamente il design della mansarda! Il progetto ha previsto una grande zona notte con spazi per lo studio e il tempo libero..diamo un'occhiata più da vicino per scoprirne i dettagli.