7 consigli per rendere funzionale un bagno piccolo

Un’altra opzione per evitare di inserire in un piccolo ambiente grandi armadi o pesanti volumi in cui riporre biancheria ed accessori da bagno, sono le mensole. Queste potranno essere realizzate dei materiali più svariati, per meglio adattarsi allo stile del vostro bagno: in legno grezzo per un effetto naturale, in laminato glossy dello stesso colore delle pareti per un effetto mimetico, o in toni vivaci per un effetto cromatico a contrasto. A voi la scelta!