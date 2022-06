Sognando l'America: un mini loft a New York

Poiché lo spazio per l’intero appartamento non era molto, andava sfruttato fino all'ultimo centimetro. Per questo motivo, gli architetti si sono ingegnati per trovare delle soluzioni salvaspazio utili e che non andassero ad inficiare il look minimal di tutta l’abitazione. In questo modo, le scale per il piano superiore sono diventate multifunzione ospitando la biancheria per il bagno e l’aspirapolvere ad esempio.