Porta scarpe, le 10 migliori idee per tenere tutto al suo posto!

Se c'è una cosa a cui le donne non sanno proprio dire di no, questa cosa è una paio di scarpe nuove. Questo punto debole, che inspiegabilmente accomuna quasi tutte le donne, porta con sé diversi problemi: il primo ovviamente è connesso al portafoglio, mentre il secondo è legato a un problema di spazio e di ordine: dove mettere tutte queste scarpe?! Se poi la donna è sposata ed ha figli, allora il problema delle scarpe si raddoppia. Oggi, noi di homify vogliamo allora guidarvi nel mondo inesplorato dei porta scarpe, una soluzione ottimale a risolvere tutti i problemi di ordine e spazio legati alla presenza ingombrante delle scarpe. Una cosa che in pochi sanno è che i porta scarpe non sono più, necessariamente, oggetti rettangolari e anonimi da nascondere in qualche angolo della casa: essi sono infatti diventati oggetti di studi inventivi e creativi e oggi si possono così trovare porta scarpe dal design originale e alla moda!