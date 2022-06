9 elementi indispensabili in una moderna cabina armadio!

A volte, per soddisfare tutte le nostre esigenze e per massimizzare lo spazio che abbiamo, soprattutto se è piccolo, possiamo scegliere dei contenitori ampi che ricoprono la parete non solo in larghezza ma soprattutto in altezza. In questo caso però, non dobbiamo dimenticarci di disporre di una scala, in modo da raggiunge con facilità tutte le altezze. Se l’altezza dell’armadio non è poi così irraggiungibile si può optare per una scala pieghevole con due o tre scalini. Ma se invece il mobile è alto, la soluzione migliore è una scala integrata, proprio come questa di ДРУЖИНИНА ГАЛИНА nella foto.