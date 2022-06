10 adesivi per una cameretta a misura dei tuoi figli

I nostri figli insistono per avere una casetta tutta per loro, ma gli spazi in casa sono troppo ridotti per ospitarne una? Creiamo nella loro stanza un piccolo angolo in cui possano divertirsi a giocare alla casetta e trascorrere momenti spensierati! Cosa ci serve? Poco, solamente uno o più adesivi per cameretta, per creare il fondale della scena, come vediamo in questo esempio, una cucina giocattolo, o un mobiletto, o una piccola poltrona colorata, un morbido tappeto et voilà, tutto è pronto per iniziare a giocare!