Una Casa Familiare in Toscana che Lascia a Bocca Aperta!

Questa camera da letto è in realtà uno spazio polivalente. La stanza è stata così ben pianificata da permettere di collocare al suo interno anche uno studio. La ricchezza strutturale ed espressiva dell'ambiente era già così forte – gli elementi in legno a vista, le travi – che si è optato per uno stile lineare e semplice. Posizionando il letto al centro della stanza è stato possibile utilizzarne la testiera come parete di appoggio per l'angolo di lavoro. Davvero bellissimo il tavolo industriale in ferro e legno, con la poltrona dal design così originale!