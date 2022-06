Amiamo così tanto i libri da non saper più dove conservarli? Lasciamoci ispirare dalle proposte dei nostri esperti e scopriamo grazie ai loro consigli come trasformare il corridoio in una pratica libreria. Perché non sempre serve avere a disposizione grandi spazi per poter ricavare lo spazio necessario: l'importante è saper trovare lo spunto giusto per ogni nostra esigenza. Dalla librerie in format slim per corridoi lunghi e stretti all'alternativa in cartongesso per creare un corridoio che non c'è, scopriamo insieme 6 idee per regalare finalmente una casa ai nostri libri!