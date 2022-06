13 Idee Moderne per le Pareti (non solo in legno)

In questo Libro delle Idee scopriremo grazie al lavoro dei nostri esperti di interior design come decorare le pareti di casa utilizzando materiali come il legno o la pietra come elementi decorativi, in modo da arricchire e dare carattere agli ambienti. Ambienti che spesso risultano anonimi e senza personalità proprio perché le pareti risultano spoglie. E allora vediamo insieme 13 ispirazioni che potranno aiutarvi a ridare vita alle pareti della vostra casa. Seguiteci.