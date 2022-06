Una Mini Mansarda Super Organizzata in Sicilia

Grazie al libro delle idee di oggi ci trasferiamo a Scicli, in Sicilia, per far visita ad una semplice e comune terrazza. Nonostante l’intervento di ristrutturazione abbia effettivamente riguardato quest’area però, il risultato finale non è così scontato come sembra… la trasformazione è stata infatti piuttosto radicale, e quella che prima era una terrazza come tante ora ha cambiato destinazione d’uso! Com’è possibile?

Facciamo un salto indietro. In Sicilia, infatti, vi è una legge che permette la realizzazione di tettoie fino a un max di 50 mq, e che permette di definirle e chiuderle con strutture precarie. Ecco dunque che si è pensato di ricreare una particolare mansarda, piccola ma molto carina. Il progetto è firmato dall’architetto siciliano Viviana Pitrolo, e consiste in un ambiente delicato e funzionale, tutto da scoprire…