Altalena a foglia in giardino

L'ispirazione è stata presa dalle foglie che cadono in autunno. Questa versione dell'altalena è stata realizzata in fusione d'alluminio dagli stessi scultori che realizzano i premi per il Goya Film Awards in Spagna. Non sembra difficile credere che l'Autumn Leaf Columpio abbia vinto il primo premio all'International Design Award di Porto, in Portogallo nel 2012.