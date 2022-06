73 mq con un Open Space Moderno e Giovanile!

Guardando verso il soggiorno si rimane innanzitutto colpiti dal gioco delle luci artificiali, è davvero bello l'effetto delle luci con i paralumi a teiera in abbinamento ai faretti. Poi ovviamente non si può non notare il murale! La parete di fondo è ampia, quindi riuscire ad arredare lo spazio con una soluzione come questa è stato geniale, ha permesso di dare carattere alla stanza, senza aggiungere più elementi del necessario. Avete notato la chitarra appesa al muro? Niente male, eh?