Top 10 – Camere da Letto che Ti Faranno Sognare

Questa spaziosissima camera da letto racchiude in un unico ambiente zona notte, bagno padronale e cabina armadio… Un vero sogno! Una parete rivestita in legno separa parzialmente il letto dall’ampia sala da bagno di cui, quando la pesante tenda in cotone non è chiusa, si scorge una candida vasca da bagno al centro dell’ambiente. Un ulteriore parete in velluto trapuntato separa invece l’ampia e funzionale cabina armadio, posizionala alle spalle del letto: un'idea interessante per l'armadio in camera da letto!