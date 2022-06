Tra funzionalità e design: il saliscendi doccia

Tra gli accessori dell'arredo del bagno che nel tempo hanno raggiunto l'attenzione che effettivamente meritano, c'è il saliscendi doccia, di cui ci occuperemo in questo Libro delle Idee. L'attenzione è meritata perché si tratta di un elemento importantissimo, per questioni primariamente pratiche, e quindi quelle legate all'uso e all'usura a cui sono sottoposti, e di conseguenza alla qualità dei materiali. Ma anche a questioni sia estetiche che funzionali. E cioè a quelle che riguardano la facilità d'uso, l'ergonomia e i volumi, ma anche l'efficienza in termini di consumi e il design, che deve potersi integrare con le scelte d'arredamento, che sono importanti per il bagno quanto per il resto della casa. Vedremo insieme come tutte queste esigenze trovino una concretizzazione nei saliscendi doccia che homify ha scelto per voi.