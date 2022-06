Il tavolo riunione tra classico e moderno

Quello che vediamo qui rappresentato è un tavolo riunioni di stile classico. Le grandi dimensioni lo caratterizzano, in particolare per il notevole sviluppo in lunghezza che permette di ospitare un grande numero di sedute. In legno massiccio, ha un basamento anch'esso in legno, costituito da gambe appoggiate da piedi lunghi, lavorati con rifiniture sinuose e raccordati da solide travi poste in orizzontale, per una stabilità ottimale. Un tavolo riunione per spazi di notevole ampiezza, perfetto per un ambiente di atmosfera sobria e rigorosa.