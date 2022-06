7 Bagni Piccoli ma Perfetti

In bagni molto piccoli è necessario prestare una grande attenzione alle combinazioni di colori e alla palette scelta, per enfatizzare e valorizzare luminosità e quindi ariosità. Come vediamo in questo caso, dalle mattonelle color sabbia del pavimento ci si muove sui toni chiarissimi del legno per le pareti e le scaffalature a incasso. Gli elementi sono ridotti all'essenziale, compreso lo specchio tondo appeso direttamente alla parete. L'insieme mantiene una grande luminosità.