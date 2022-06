Una casa moderna piccola ma preziosa

L’architettura coreana, più in generale quella estremo-asiatica, è di solito semplice, funzionale e minimalista. E la casa che vi mostriamo in questo libro di idee è un vero riflesso dei suddetti canoni. Progettata e costruita dagli architetti dello studio Hangul House, questa casa di pochi metri quadrati offre spazi luminosi e ben utilizzati per far sì che diventi una bella casa per famiglie.

Senza perder tempo, intrufoliamoci al suo interno…