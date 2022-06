6 trucchi per rinnovare la cucina senza ristrutturarla!

Anche in una casa moderna e di nuova costruzione, la noia pare essere un rischio sempre dietro l'angolo. Se siete stanchi di vedere ogni giorno la solita cucina e avreste voglia di cambiarle aspetto donandole carattere, questo libro delle idee fa' per voi. Ecco 6 piccoli suggerimenti strategici per rinnovare la zona cottura (pavimenti e rivestimenti inclusi!) con il minimo sforzo, ma soprattutto, senza dover necessariamente ristrutturare!