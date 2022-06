Come evitare gli errori più comuni quando pensiamo all’ arredo

La scelta dei colori è davvero importante, e anche se abbiamo i nostri colori preferiti quando dobbiamo comporre un ambiente in casa nostra è molto utile tenere presenti i principi di base della cromoterapia; questa si basa sui sentimenti che i colori ci provocano: probabilmente più di una volta abbiamo scelto il colore del nostro abito a seconda di come ci sentivamo, e per la casa è un pò la stessa cosa. I toni che abbiamo selezionato per dipingere le camere sono generatori di sensazioni, e quindi di solito una camera bianca è l'opzione migliore, perché essendo un luogo dove ci riposiamo i suoi colori dovrebbero ispirare armonia e tranquillità, mentre invece nel soggiorno (luogo sociale per eccellenza) possono essere opportune tonalità più accese, per trasmettere energia e vitalità.

Naturalmente se parliamo di colori non dobbiamo dimenticare che ci sono le tavolozze cromatiche con le loro combinazioni, che se sono usate correttamente possono creare ambienti giusti rispetto alla loro funzione e allo stesso tempo in grado di soddisfare i nostri gusti andando anche oltre l'ordinario. Bè, in questi casi può essere utile il consiglio di un interior designer.