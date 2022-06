Appartamento moderno da amare a prima vista

Quando pensiamo a interni minimal, ci immaginiamo spazi bianchi o neutri privi di colore, e spesso privo di creatività. Tuttavia, il termine minimalismo comprende tante sensibilità estetiche differenti, che variano in stile, design e atmosfera. Soltanto perché la vostra abitazione è minimal, non significa che sia per forza noiosa!

Oggi noi di Homify siamo in tour in una proprietà meravigliosamente colorata ed emozionante, che vi colpirà certamente! Situata in Polonia, con base a Varsavia, gli architetti di Ayuko Studio hanno portato in vita questo appartamento, rinnovandolo splendidamente. Colorato, vivace e pieno di spazi illuminati naturalmente, potrete vedere con i vostri occhi le immagini che seguono, alle quali ispirarvi per dare un tocco di vivacità alla vostra abitazione.