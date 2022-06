Il tavolo allungabile in legno. Una soluzione per tutti gli ambienti

Il tavolo allungabile in legno che vediamo in questo caso ha dimensioni ridotte sia in larghezza che in lunghezza, il che lo rende collocabile in spazi dai volumi ridotti. Spazi che necessitano, però, di potersi modificare a seconda delle esigenze. Il tavolo in legno massiccio che vediamo ha la capacità di estendersi sui due lati corti, attraverso due ali che fungono da prolunghe. In posizione normale trovano posto al di sotto del piano del tavolo. Collegate alla struttura attraverso delle cerniere, possono essere aperte andando a estendere notevolmente la lunghezza complessiva del piano di appoggio. Permettendo in questo modo la creazione di ulteriori sedute, utilissime quando si devono ospitare più commensali. Una soluzione ottimale sia per lo studio che per appartamenti monolocale.