Un Monolocale ci Mostra Come Salvare Spazio con 7 Idee

Se anche voi possedete un monolocale e non sapete come sfruttare lo spazio, la soluzione più logica è sicuramente quella di utilizzare ogni singolo metro quadro. Ciò può avvenire in vari modi, innanzitutto utilizzando colori chiari come ad esempio, in questo caso, il bianco delle pareti. Inoltre risulta molto importante scegliere uno stile d’arredo che includa il più possibile linee rette ed essenziali. In questo senso, il design moderno si rivela un grande alleato.

Le forme irregolari però, non sono totalmente abolite. Le si può infatti integrare attraverso accessori e decorazioni, come ad esempio in questo caso il grande lampadario al centro del tavolo.