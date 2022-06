Miscelatori da cucina: funzionalità e design al servizio della casa

In una cucina di tono e stile rustico, si inserisce questo miscelatore da cucina inusuale nelle forme. Collegato a un lavabo in acciaio di dimensioni ridotte, che ricorda un catino da abitazione ottocentesca, il miscelatore sembra ispirarsi alle forme e al disegno di certi spruzzatori da antica bottega di barbiere. A partite dalla larga base cilindrica del tubo, si muove un rubinetto di dimensioni ridotte, ricurvo verso il catino. Ma è in particolare la maniglia di erogazione, che si muove in direzione opposta, verso il piano della cucina, a ricordare un vecchio spruzzatore. Ricurva e di forma agile, termina in un pomello allungato di legno verniciato, a far coppia con il pomello tondo da cui si parte. Un miscelatore da cucina unico, dallo stile rustico ed evocativo.