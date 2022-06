8 tipi di tappeti per esaltare gli ambienti della vostra casa

Nel Libro delle Idee di oggi vedremo 8 esempi di tappeti adatti a diversi ambienti della casa. I tappeti rappresentano un elemento decorativo per la casa di antica tradizione, a partire da quella leggendaria dei tappeti persiani. Come vedremo, si tratta di elementi capaci di trasformare un ambiente con semplicità. Possono arricchire uno spazio di colore, renderlo più ampio o ridurne la vastità a seconda di forma, disegno e dimensioni. Naturalmente è necessario sceglierli con attenzione, in relazione non solo allo spazio ma anche agli altri complementi di arredo con cui dovrà interagire, cercando la migliore combinazione in termini di tessuti, forma e tonalità di colore. Anzi, usandoli proprio per collegare in maniera più fluida e organica tutti gli elementi a disposizione, usando i tappeti come piccoli ponti di collegamento tra gli elementi di un ambiente. Vediamo insieme come sia possibile farlo. Seguiteci.