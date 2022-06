L'armadio in arte povera. Per la camera da letto, ma non solo

Parliamo di armadi in arte povera in questo Libro delle Idee. Una delle caratteristiche principali dello stile arte povera è quello di esaltare i materiali utilizzati. Materiali come il legno, utilizzati nella loro bellezza naturale, ma anche materiali di recupero, provenienti da strutture di origine e uso differente. Materiali recuperati e riadattati, e quindi valorizzati attraverso un design che permette di mantenere e mostrare i segni lasciati dal passare del tempo e dall'uso, ma inseriti in un contesto costruttivo nuovo. Gli armadi in arte povera scelti per voi da homify, come vedremo, fanno di questa attenzione per la scelta dei materiali, per un uso attento a preservarne ed esaltarne la qualità e il carattere, una delle loro caratteristiche principali. Senza rinunciare al design, sempre pratico e funzionale, ma che sa anche essere raffinato, e quindi capace di arredare la camera da letto contemporanea, ma anche altri ambienti della casa.